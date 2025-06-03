Diyarbakır'da Uyuşturucu Sevk Eden Suç Örgütüne Operasyon

Diyarbakır'da Uyuşturucu Sevk Eden Suç Örgütüne Operasyon
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Diyarbakır'da kurulan sahte kargo acentesiyle uyuşturucu sevk eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı. Ekipler, 40 kilogram skunk ve suçta kullanılan malzemelere el koydu.

Diyarbakır'da, sahte kimlik bilgileriyle kurdukları kargo acentesiyle uyuşturucu sevk eden suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kargo şirketi görünümünde uyuşturucu sevkiyatı yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, geçen yıl aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul'a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgileriyle kargo acentesi kurdukları belirlendi.

Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, kargo göndericisi olarak konudan habersiz vatandaşların isim ve kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde düzenlenen iki operasyonda, aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı, 40 kilogram skunk, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların Diyarbakır, Antalya ve İzmir'de edindikleri taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon liralık suç geliri tespit edildi ve tüm varlıklarına tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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