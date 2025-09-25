Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Yakalama

DİYARBAKIR'da son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 22 kilo 500 gram skunk, 6 kilo 500 gram esrar, 12 bin 865 kök kenevir ile 300 gram eroin ve 435 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 19'u tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, il merkezinde 41 farklı noktada yasadışı kenevir ekimi tespit edildi. Tarım arazileri dışında kalan alanlarda hem yerinde arama tarama hem de helikopter desteğiyle yapılan tespitler sonucu, 12 bin 865 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi. Ele geçirilen kenevirin yaklaşık 3 ton skunk üretimine elverişli olduğu ve piyasa değerinin 1 milyar lira olduğu belirtildi.Narkotik ekiplerince son 10 günde gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarda da 22 kilo 500 gram skunk, 6 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. Uygulamalarda yabancı uyruklu bir kuryenin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şüpheliyi hastaneye sevk etti. Yapılan muayenede 97 kapsül içinde 300 gram eroin ve 435 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ayrıca son 10 günde uyuşturucu ticareti yapan organizatörler ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 16'sı tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,