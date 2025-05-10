Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 70 Tutuklama

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 489 şüpheliden 70'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 489 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 54 kilo 439 gram skunk, 6 kilo 212 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 588 gram metamfetamin, 4 bin 75 sentetik ecza, 101 gram kokain, 26 uyuşturucu hap, 14 gram sentetik ve 225 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.