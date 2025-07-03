Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 43 Kilogram Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 43 Kilogram Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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