Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 43 Kilogram Ele Geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel