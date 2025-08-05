Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 404 Şüpheli Yakalandı, 44'ü Tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 404 şüpheli yakalanırken, 44'ü tutuklandı. Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 404 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik temmuz ayında çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 92 kilo 845 gram skunk maddesi, 12 kilo 548 gram esrar türevleri, 2 kilo 710 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 41 gram eroin, 251 sentetik ecza maddesi, 74 gram kokain, 212 ecstasy maddesi, 9 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 captagon maddesi ve 27 bin 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 404 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 404'ü hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.