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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 3 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 bin 570 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu maddelerin ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Kayapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde şüpheli B.S, D.Ö. ve M.Y.A'nın üst aramasında 5 bin 570 kapsül uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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