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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 93 Litre Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 93 Litre Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da durdurulan bir cipte yapılan aramada, yedek yakıt deposunda gizli bölmede 93 litre sentetik uyuşturucu bulundu. İki yabancı şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da durdurulan cipin yedek yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 93 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, teknik takip sonucu bir cip, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun organize sanayi bölgesi mevkisindeki polis kontrol noktasında durduruldu.

Narkotik dedektör köpek "Zero"nun aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine uzman polisler tarafından yapılan detaylı aramada, yedek yakıt deposunda dizayn edilen gizli bölmede 93 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, araçtaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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