Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 70 Ton Esrar Elde Edildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 70 Ton Esrar Elde Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 70 ton esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Lice ve Hani ilçelerinde 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonları düzenleyenleri tebrik eden Yerlikaya, "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirdik. İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 7 şüpheli zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, bu suça cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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