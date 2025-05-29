Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüphelinin yakalandığını ve önemli miktarda uyuşturucu madde ile üretim malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüphelinin yakalandığını, önemli miktarda uyuşturucu madde ve üretim malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik. Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı. Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde; 61 operasyonel tim, 645 personel ve Uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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