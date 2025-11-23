Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 470 kg Skunk ve 85 kg Esrar Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonda 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrarın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 470 kilogram skunk ile 85 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 helikopter, 190 personel ve 1 TB-2 İHA desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Ele geçirilen uyuşturucunun insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

