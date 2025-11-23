Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildiğini, toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrar ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucunun ele geçirilerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonumuzda, 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde, 1 helikopter, 190 personel, 1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

