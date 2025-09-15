Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram skunk ile 1 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bismil ilçesinde, Kaymakam Recep Hasar'ın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsal Köseli, İsalı, Göksu ve Sinan mahallelerindeki 6 noktada uyuşturucu ekili alanlar tespit edilerek imha edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR