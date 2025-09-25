Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Anka' operasyonunda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takip sonucunda "Anka" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
