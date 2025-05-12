Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi.

Diyarbakır ve Eğil cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.