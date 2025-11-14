Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 52 Tutuklama

Diyarbakır'da ekim ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 501 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince geçen ay kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 501 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 52'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda, 132 kilo 463 gram skank, 27 kilo 874 gram esrar, 4 kilo 929 gram metamfetamin, 101 gram kokain, 10 gram eroin, 175 bin 463 sentetik hap, 50 bin 209 uyuşturucu nitelikte hap, 11 captogon ve 4 bin 481 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.