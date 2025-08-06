Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 44 Tutuklama

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin Temmuz ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 404 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Temmuz ayında uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 92 kilo 845 gram skunk, 12 kilo 548 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 710 gram metamfetamin, 2 kilo 41 gram eroin, 212 ecstasy, 251 sentetik ecza, 74 gram kokain ve 9 gram sentetik kannabionid, 1 caaptagon ve 27 bin 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,