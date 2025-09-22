Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 36 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 36 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerinde desteğiyle merkez ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 15-21 Eylül'de yapılan 54 operasyonda, 56 uyuşturucu nitelikte hap, 27 kilogram kubar esrar, 18 kilo 259 gram toz esrar ve 11 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda, 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.