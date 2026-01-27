Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 2,5 kilogram esrar ve 100 gram kokain ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 2,5 kilogram esrar ve 100 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

