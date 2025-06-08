Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 497 Gözaltı, 50 Tutuklama

DİYARBAKIR'da, Mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 497 şüpheliden 50'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 497 şüpheli yakalandı. Haklarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan 50 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 58 kilo 367 gram skunk, 5 kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 366 gram metamfetamin, bin 14 sentetik ecza, 939 gram kokain, 338 ecstasy, 45 gram sentetik bonzai ham maddesi, 6 gram eroin, 62 bin 488 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR