Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle merkez ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 22-29 Eylül'de yapılan 130 operasyonda, 56 uyuşturucu nitelikte hap, 79 kilogram skunk ve 19 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.