Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 30 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen 130 operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 56 uyuşturucu hap, 79 kilogram skunk ve 19 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle merkez ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 22-29 Eylül'de yapılan 130 operasyonda, 56 uyuşturucu nitelikte hap, 79 kilogram skunk ve 19 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş

Güllü'nün ölümünde yeni detay: 1 hafta önce polise ifade vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.