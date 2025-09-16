Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 28 Gözaltı

Haberler

Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 4 uyuşturucu hap, 3 kilo 392 gram esrar, 21 kilo 150 gram skunk ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplam 28 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerinde de desteğiyle merkez ve ilçelerinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 8-14 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 4 uyuşturucu hap, 3 kilo 392 gram esrar, 21 kilo 150 gram skunk ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
