Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 27 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 53 operasyonda 52 kilogram skunk, 21 kilogram esrar, 44 lyrica ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 53 operasyonda, 52 kilogram skunk, 21 kilogram esrar, 44 lyrica (sentetik hap), 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel