Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 27 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 53 operasyonda, 52 kilogram skunk, 21 kilogram esrar, 44 lyrica (sentetik hap), 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.