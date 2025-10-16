Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 112 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 169 şüpheli yakalandı, bunlardan 112'si tutuklandı. Operasyonlarda, büyük miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 112'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde kentte 52 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 169 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 80 kilo 351 gram skunk, 20 kilo 483 gram esrar, 4 kilo 672 gram metamfetamin, 303 gram eroin ve 128 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye çıkarılan 128 şüpheliden 112'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
