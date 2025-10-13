Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Kontrolü Sırasında Kaza: 7 Yaralı

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilin kaçması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, başka bir otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Olayda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 21 AGD 664 plakalı otomobilin sürücü kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi'ne girdi. Ardından 4 kişinin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

