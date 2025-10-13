Diyarbakır'da Uyuşturucu Kontrolü Sırasında Kaza: 7 Yaralı

DİYARBAKIR'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 21 AGD 664 plakalı otomobilin sürücü kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi'ne girdi. Ardından 4 kişinin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,