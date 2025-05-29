Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 2 bin kişi sorgulandı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 200 polisin katıldığı uygulamada 2 bin kişi sorgulanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçede gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalarda, Kemaliye ve Saray mahallelerinde sokak aralarında uyuşturucu tacirlerine ve çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlısı şüphelilere yönelik dedektör köpekler ve 200 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Her 2 mahallenin giriş ve çıkışları ablukaya alınırken, içerisinde bulunan motorize ve seyyar ekiplerce eş zamanlı olarak umuma açık işyerleri, metruk binalar, parklar ve bahçeler denetlendi. Şüpheli araç ve kişiler didik didik arandı. Yapılan çalışmada muhtelif miktar ve türde uyuşturucu, 1 çalıntı motosiklet ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığından aranan 2 şüpheli yakalandı. Toplamda 600 aracın kontrol edildiği uygulamada 2 bin kişi sorgulanırken, 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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