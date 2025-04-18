Diyarbakır'da Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi "8. Uluslararası 12. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, açılışta yaptığı konuşmada, hemşirelik alanında ilk kez bölgede düzenlenen uluslararası kongreye Diyarbakır'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Eronat, "Dicle ile Fırat arasında birçok medeniyete vatan olmuş bu topraklar tarih boyunca nice acılara gebe olmuştur. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler bunlardan en sonuncusu olmuştur. Bu bağlamda siz değerli psikiyatri hemşirelerini burada ağırlamak bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gül Dikeç de kongreye Gana, ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka, İtalya, Almanya, Avustralya ve Portekiz'den 18 konuşmacının yüz yüze ve çevrim içi katıldığını belirtti.

Toplam 441 katılımcının yer aldığı kongrede, 30 panel, 18 kurs, 3 konferans, 22 poster sunumu ve 428 sözlü bildiri olmak üzere toplam 450 bildiri yer aldı.

Kongre kapsamında Dicle Üniversitesi Hastaneleri Bakım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle psikofarmakoloji, psikososyal bakım, mindfulness ve stres yönetimi kursları düzenlendi. Ayrıca Diyarbakır merkez ve ilçelerinde bağımlılık alanında çalışan 80 ruh sağlığı çalışanına "Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi" verildi.

Kongrede, 3 gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek.