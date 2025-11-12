Diyarbakır'da Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı Düzenlendi

Diyarbakır'da, çocuk kalp hastalıklarında girişimsel tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Çocuk Kalp Merkezi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Bedri Aldudak'ın koordinasyonunda 10-11 Kasım'da yapıldı.

Türkiye, Libya ve Fas'tan uzmanların katıldığı uygulamalı çalıştayda, 15 pediatrik hastaya terapötik kateter işlemleri başarıyla uygulandı.

İki gün süren programda girişimsel tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ve klinik uygulamalar üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Çalıştaya ayrıca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Kardelen ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümünden Prof. Dr. Abdullah Erdem de katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, bu tür bilimsel etkinliklerin sağlık hizmetlerinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bedri Aldudak, merkezin uluslararası bir eğitim üssüne dönüşmesinden duyduğu gururu ifade etti.

Fas'tan katılan Dr. Hanae Tazı ise çalıştayda yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.