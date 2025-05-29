Diyarbakır'da Ulusal Süs Taşları Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da Ulusal Süs Taşları Fuarı Açıldı
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Diyarbakır'da düzenlenen 'Ulusal Süs Taşları Fuarı' açılışı yapıldı. Fuar, yarı değerli taşların el işçiliğiyle takı ve süs eşyalarına dönüştürülmesiyle özgün tasarımların tanıtıldığı bir etkinlik olarak yerel kalkınma ve kadın istihdamına katkı sunmayı hedefliyor.

Diyarbakır Taştandır Taşları Nakıştandır Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal Süs Taşları Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce, enstitünün merkez Sur ilçesindeki ek hizmet binasında açılan fuarda, doğada nadir bulunan yarı değerli taşların el işçiliğiyle takı ve süs eşyalarına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan özgün tasarımlar tanıtıldı.

Yerel kalkınmayı desteklemek, kadın istihdamına katkı sunmak ve ?ham maddeyi işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirmek hedefiyle düzenlenen fuarda, bazı ürünlerin de satışı yapıldı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Tokat ve Erzurum'daki taş ustalarının da katılım gösterdiği ve eserlerini sergilediği fuar, yarın sona erecek.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, fuarı, doğada kendiliğinden oluşan yarı değerli taşları tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kurumlarında çalışan taş ustalarının çoğunun kadın olduğunu, kadınların araziden topladıkları yarı değerli taşları takıya dönüştürdüğünü anlatan Yakut, bu sayede kadınların hem alanlarında uzmanlaştığını hem de kendi iş yerlerini açma potansiyeline ulaştığını belirtti.

Yakut, "Fuarda takı, kolye, saat ve resim gibi taştan yapılmış birçok ürün sergileniyor. Ustalarımızın emeğiyle hazırlanan bu ürünlerin aynı zamanda satışı da yapılmakta. Vatandaşlar iki gün boyunca fuarımızı ziyaret edebilir, alışveriş yapabilirler." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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