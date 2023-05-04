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Diyarbakır'da ulaşım kartlarına bakiye yükleme işlemlerinin ağı genişletildi

Diyarbakır'da ulaşım kartlarına bakiye yükleme işlemlerinin ağı genişletildi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımda kullanılan Diyarkarta bakiye yükleme işlemleri Migros ve İş Bankası mobilden yapılabilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımda kullanılan Diyarkarta bakiye yükleme işlemleri Migros ve İş Bankası mobilden yapılabilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı vatandaşların Diyarkart bakiye yükleme işlemleri için erişilebilirlik ağını genişletmeye devam ediyor.

Yapılan çalışma kapsamında Migros marketleri ve İş Bankası mobil uygulamasından da bakiye yükleme işlemleri yapılabilecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır İş Bankası Migros Güncel Haberler

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