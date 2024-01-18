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Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

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Diyarbakır'da etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Kentte dün yağışlı havanın etkisi biterken, sabah saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, sis engeline takılan bazı uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kentte dün yağışlı havanın etkisi biterken, sabah saatlerinde oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, sis engeline takılan bazı uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.

(MHİ-AKK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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