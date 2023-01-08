Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli Güncel Haberler DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentte bazı uçuşlar da iptal edildi. DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentte bazı uçuşlar da iptal edildi. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Ayrıca, sis nedeniyle kentte bazı uçuşlar da iptal edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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