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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

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Diyarbakır'da etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte dörtlülerini açarak ilerledi. Öte yandan, sis engeline takılan uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.

Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte dörtlülerini açarak ilerledi.

Öte yandan, sis engeline takılan uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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