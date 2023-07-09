Diyarbakır'da üç kişi iş yerinin tabelasını çaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç kişi, bir iş yerinin tabelalarını çalmaya çalışırken güvenlik kamerasına yakalandı.

Diyarbakır'da üç kişi gözlerini kestirdikleri iş yerinin tabelasını böyle çaldı

Diyarbakır'da iş yeri tabelalarının indirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç kişinin bir iş yerinin tabelalarını indirme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde üç şüpheli, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin tabelalarını gözüne kestirdi.

Şüphelilerden biri çevreyi kollarken, iki kişi iş yerinin tabelalarını uzun uğraşlar sonucu indirdi. Şüphelilerin tabelaları indirme anı ise kaldırım üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.