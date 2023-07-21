Diyarbakır'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, üç araç birbirine çarptı ve 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. İki hafif ticari aracın ve bir otomobilin karıştığı kazada A.K., M.E.K. ve M.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahenin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR