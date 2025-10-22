Haberler

Diyarbakır'da Tutuklu Gençlerin Sanat Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'daki Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. 13-18 yaş arası gençlerin yaptığı resimler ve el işi ürünler, sanatsal dönüşüme ve umut dolu bir geleceğe vurgu yapıyor.

Diyarbakır'da Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Merkez Sur ilçesi Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi???????'nde düzenlenen programda, kurum bünyesinde açılan resim, rölyef, konfeksiyon, ahşap ve takı tasarım gibi birçok kursta eğitim gören 13-18 yaş arası tutuklu ve hükümlülerin yaptığı sulu boya resim, kağıt rölyef, nevresim takımı, takı ve ahşap baskı ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışını Diyarbakır Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden ile kurumda görevli savcı ve sorumlu idari personel yaptı.

Sarımaden, açılışta yaptığı konuşmada, serginin sadece bir ürün sergisi olmadığını aynı zamanda emek, umut ve dönüşümün görünür bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yeniden başlama fırsatı sunmanın toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Sarımaden, "Kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim, iş ve meslek kursları, kültür ve sanat faaliyetleri bu bağlamda şekillenmektedir. Bir çocuğun iç dünyasına dokunmanın en zarif yoludur bu faaliyetler. Kimi zaman kelimelere sığmayan duygular bir fırça darbesinde, bir oyma izinde ya da bir dikiş çizgisinde anlam bulur." dedi.

Sarımaden, serginin hazırlanmasında destek olan kurum ve kuruluşlara, emek veren usta öğretici ve idarecilere teşekkür etti.

Kurumda kalan tutuklu ve hükümlülerle gerçekleştirilen P4C (Çocuklarla ve Topluluklarla Felsefe) atölyesi çalışmasında yöneltilen "Sizin için ev ne demek?" sorusu üzerine sulu boyayla yapılan 25 resmin de yer aldığı sergi, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
