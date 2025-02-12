Diyarbakır'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Tanıtım Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım sergisi oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla merkez Kayapınar ilçesindeki lisede sergi alanı düzenlendi.

Yeni müfredatı anlatan fotoğraf, resim, şema ve şablonların yer aldığı sergi alanını, öğretmenler, öğrenciler ve öğretmenler gezmeye başladı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, çalışma kapsamında hayata geçirilen tanıtım sergisinin ilkini İl Milli Eğitim Müdürlüğünde açtıklarını söyledi.

Devamı niteliğinde olan tanıtım sergilerini okullarda açmaya başladıklarını ifade eden Özkan, "Sergilerin ilkini Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde açtık. 'Köklerden Geleceğe' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Ayrıca sergiyi gezen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere eğitim modelini anlattıklarını ifade eden Özkan, serginin her okulda bir hafta açık kalacağını belirtti.