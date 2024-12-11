Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Köşesi Oluşturuldu
Diyarbakır'daki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Geleceğe' sloganıyla başlattığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımı için bir köşe oluşturuldu. Tanıtım köşesi öğrenciler ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
Diyarbakır'da Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım köşesi oluşturuldu.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, okul koridorunda tanıtım köşesi oluşturuldu.
Tanıtım köşesinin öğrencilere ve ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.