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Diyarbakır'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Köşesi Açıldı

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Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Köklerden Geleceğe' sloganıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yapmak amacıyla müdürlük binası ve okullarda tanıtım köşeleri oluşturdu. Yeni müfredatı tanıtmak için hazırlanan köşe ziyaretçilere açık olacak.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünce müdürlük binası ve okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım köşesi oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla merkez Kayapınar ilçesindeki müdürlük binası giriş katındaki alan düzenlendi.

Yeni müfredatı anlatan fotoğraf, resim, şema ve şablonların yer aldığı köşe müdürlük binasına gelen ziyaretçilerce gezilebilecek.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çalışmanın Diyarbakır'daki tanıtımını yapmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için harekete geçtiklerini söyledi.

"Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir tanıtım köşesi oluşturduk. Bu köşede gelen öğrencilerimize, velilerimize ve ziyaretçilerimize projemizi tanıtıyoruz. Tanıtım çalışması kapsamında okullarda da tanıtım köşeleri oluşturuldu." diyen Özkan, gelen ziyaretçilerin proje kapsamında gerekli bilgileri edindiklerini belirtti.

Çocuklara, öğretmenlere ve velilere projeyi tanıtmak istediklerini kaydeden Özkan, "Projenin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl program kapsamında ilkokul 1, ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerimiz yeni müfredatla derse başladı. Yeni müfredatın tanıtımı noktasında bu tarz çalışmalar yaparak, projenin özverili bir şekilde yürümesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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