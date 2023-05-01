Diyarbakır'da Türkiye Tekvando Federasyonu 'Siyah Kuşak Dan' sınavı yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Diyarbakır'da "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı.

Yenişehir Köşkler Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe ülkenin farklı bölgelerinden 53 sporcu katıldı.

Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın katıldığı organizasyon kapsamında düzenlenen kurs ve yapılan sınavın kurul üyeliğini Osman Gökcül, antrenörlüğünü ise Mehmet Ok gerçekleştirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve Kurul üyesi Osman Gökcül, 27-30 Nisan'da düzenlenen "1. ve 2. Dan Siyah Kuşak" kurs ve sınavına büyük bir katılım olduğunu söyledi.

Gökcül, bu kurs ve sınavın federasyonun 2023 yılı eğitim programında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır son yılların en önemli spor organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yaptı. Uygulamalı yapılan kurs ve sınavı başarılı bir şekilde geçenler bir üst 'Dan'a terfi edecek. Bu konuyla ilgili açıklama daha sonra yapılacak. Ayrıca göreve geldiği günden bu yana Diyarbakır'a önemli organizasyonların verilmesini sağlayan Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Huysuz'a destekleri için teşekkür ediyorum. Diyarbakır olarak her türlü organizasyona ev sahipliği yapmaya gönüllüyüz."