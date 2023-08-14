Diyarbakır'da Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayini Şerif-i etkinliği düzenlenecek

Diyarbakır'da 2023 Mevlana Yılı ve Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenlenecek.

Diyarbakır'da 2023 Mevlana Yılı ve Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenlenecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Hazreti Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında etkinlik gerçekleştirilecek.

Mevlana'nın hayatı, fikirleri ve eserleri anlatılacağı programda, Türk Tasavvuf Musikisi, kum sanatı gösterisi ve semazen gösterisi de yapılacak.

Program, 16 Ağustos'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.