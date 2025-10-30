Diyarbakır'da Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları İçin Ulusal Envanter Projesi Başlatıldı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot uygulama olarak seçilen Diyarbakır'da yer alan mezar taşlarının ve kitabelerin belgelenmesi ve bilgilerinin veri sistemine aktarılma çalışmasının startı verildi.

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında pilot uygulama olarak seçilen Diyarbakır'da Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi olarak bilinen Fatih Paşa Camisi Haziresi'nde yer alan mezar taşlarının ve kitabelerin belgelenmesi ve bilgilerinin veri sistemine aktarılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmaya ilişkin bilgilendirmemede bulunan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu projenin Türkiye'nin birkaç kentinde uygulanacağını, Diyarbakır'ın ise pilot kent olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında Fatih Paşa Camisi'nin doğu haziresinde ve batı haziresinde bulunan bütün mezar taşlarının tespitini yapıp, aynı zamanda kitabeleri okunup, ölçüleri alınıp, tümünün veri sistemine aktarılacağını belirten Yıldız, "Türkiye'de bulunan mezar taşları için aslında çok önemli bir proje. Tarihi mezar taşlarının hepsi belgelenmiş olacak. Bizim bulunduğumuz hazire, özellikle çok önemli bir hazire. Osmanlı dönemine ait bir hazire. Diyarbakır'ı Osmanlı döneminde fetheden Bıyıklı Mehmet Paşa'nın mezarının bulunduğu haziredir" dedi.

"Diyarbakır'daki bütün mezar taşlarını kapsayacak şekilde çalışılmaya devam edilecek"

Osmanlı öneminde Diyarbakır'ın yöneticileri ve şehzade ailesine ait kişilerin mezarlarının burada bulunduğunu aktaran Yıldız, "Ancak bu mezar taşlarının kitabeleri tamamıyla okunduktan sonra kimlerin yattığı daha da netleşmiş olacak. Bu yıl bu projenin pilot uygulaması yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu proje Diyarbakır'daki bütün mezar taşlarını kapsayacak şekilde çalışılmaya devam edilecek. Özellikle Türk-İslam dönemi mezar taşları envanterlenmesi ve sisteme aktarılması bakımından çok önem arz eden bir projedir" şeklinde konuştu.