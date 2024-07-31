Diyarbakır'da Turizm Polisi Göreve Başladı

DİYARBAKIR'da 'turizm polisi' 16 personel ve 5 dille tarihi Sur ilçesinde turistlerin yoğun olduğu alanlarda göreve başladı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Diyarbakır kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir kent. Yakalanan huzur ortamı sayesinde batı illerinden çok fazla turist kenti ziyaret ediyor. Diyarbakır polisi gece gündüz halkın güvenliği ve huzuru için çalışıyor. Yaşanan gelişmeleri görerek bu adımı attık. Arkadaşlarımızdan, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Kürtçe bilenleri seçtik" dedi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın girişimleri sonucu Turizm Şube Müdürlüğü'nün kurulması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerde İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Kuzey Irak'tan gelen turistler için Kürtçe bilen 16 polis seçildi. Görev alan polisler, sabah saatlerinde Sur ilçesi Ulu Cami önünde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın katılımıyla göreve başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte, belirlenen noktalarda turizm polisleri rehberlik görevi sağlayacak.

'DİYARBAKIR POLİSİ GECE GÜNDÜZ HALKIN GÜVENLİĞİ VE HUZURU İÇİN ÇALIŞIYOR'

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimiyle güzide bir şehir olduğunu belirterek, "Son yıllarda yakalanan huzur ve güven ortamı sayesinde turizmde sağlanan gelişmeleri gördük. Emniyet teşkilatı olarak bu hizmete katkı sunmak için ülkede sadece 6 ilde bulunan turizm polisi uygulamasını Diyarbakır'da da başlattık. Şu an için 16 polis bu alanda görevlendirildi. Diyarbakır kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir kent. Yakalanan huzur ortamı sayesinde Batı illerinden çok fazla turistin kenti ziyaret ediyor. Diyarbakır polisi gece gündüz halkın güvenliği ve huzuru için çalışıyor. Yeni hamle ve teknolojik gelişmeler de kullanılarak kentte çok önemli bir huzur iklimi yakaladık. Halkımız gayet huzur ve güven içerisinde gece yarılarına kadar sokaklarda rahatça dolaşabilmektedir. Turistlerimiz Diyarbakır'ın her sokağına ve yöresine rahatça girebilmektedir. Son iki bayramda kentteki bütün oteller, kamu kurumlarına ait misafirhanelerde yer bulunamadı. Buna polisevi de dahil. Biz yaşanan gelişmeleri görerek bu adımı attık. Arkadaşlarımızdan, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Kürtçe bilenleri seçtik. Bunlar bu dilleri yeteri kadar konuşmaktadır. Turizm lokasyonlarında acil ihtiyacı olan ve güvenlik sorunu yaşayan turistlerimize cevap verebilmektedirler. Bu hizmetlerimizin hem kalitesine hem de faaliyet alanını daha da artırmayı düşünüyoruz. Personel sayımızı artıracağız. Arkadaşlarımıza tarihsel ve kültürel bilgilerde vererek en azından turistlere doğru rehberlik etme imkanını yakalayacağız. Ekipler, turistlerin en çok tercih ettikleri tarihsel ve kültürel lokasyonlarda görev yapacak" ifadelerini kullandı.

'ANINDA YANLARINDA OLABİLMEK ADINA YARDIMCI OLMAKTAYIZ'

Turizm polisi Fatma Arslan da "Diyarbakır günümüzde çok gelişmekte olan bir şehir. Gastronomisi çok yüksek bir şehir. Son günlerde yerli ve yabancı turistleri artmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerimize güvenlik konusunda anında yanlarında olabilmek adına yardımcı olmaktayız. Ben daha önce Londra'da görev aldım. Bulunduğum süre içinde kendimi geliştirdim. Diğer arkadaşlarımız da yabancı dil bilen arkadaşlardır. Yerli ve yabancı turistler bizi görünce çok sıcak karşılıyorlar. Bizi gördüklerinde daha güvende olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlardan Yahya Kamçı ise "İnsan kendini güvende hissediyor. Turizm polisinin olması ülkemizin lehine olan bir durumdur. Turist sayısının artacağından hiç şüphemiz yok" dedi.