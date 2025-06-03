Diyarbakır'da Turizm Polisi 151 Bin Turiste Hizmet Verdi

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen ' Turizm polisi' 9 bin 250'si 71 farklı ülkeden olmak üzere kente gelen 151 bin 114 turiste hizmet verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir yıl önce kurulan ' Turizm polisi' 9 bin 250'isi, 71 farklı ülkeden kentte gelen 151 bin 114 turiste hizmet verdi. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, rehberlik hizmeti sunmaları için kentin tarihi Suriçi'ndeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, kiliseler, hanlar ve kültürel mekanlarını ziyaret eden turistlerle ilgilenen Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde 17 personelle İngilizce Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ile Kürtçe ve Zazaca dilleriyle hizmet veriliyor.

Turistik ve kültürel alanlarda devriye faaliyetlerinin görünür kılınması amacıyla ekiplere araç tahsis edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Ulu Camii önünde düzenlenen etkinlikle tahsis edilen elektrikli 3 araçla 'Turizm polisi' tarihi yerlerde devriye görevine başladı.