Diyarbakır'da TÜGVA'nın düzenlediği yaz okulunda eğitim başladı Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulunda eğitim başladı. Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulunda eğitim başladı. TÜGVA'nın yaz kursuna katılan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci 40 eğitmen eşliğinde eğitim görecek. TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, 2022 yılının Diyarbakır'da gençlik yılı olacağını söyledi. Buğday, bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, her alanda başarılı binlerce gencin yetişmesi amacını taşıdıklarını ifade etti. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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