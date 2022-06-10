DİYARBAKIR - "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi - Haberler

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DİYARBAKIR - "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda öğrencilerin projeleri sergilendi.

Okul Müdürü Mehmet Zekeriya Erdem, fuarı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

TÜBİTAK'ın projelerini sürekli kabul ettiğini bildiren Erdem, bilim yarışmasında Türkiye 2. olduklarını aktardı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada "Değerleri Kodluyorum Projesi"nde de Türkiye 1. olduklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklarımızı bilimle ve teknikle buluşturabilmek. Okullarda insanı doğayla, bilimle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu açabilmek ve memlekete faydalı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Fuarda öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını sergiliyoruz. Öğrencilerimiz bu heyecanlarına bizleri de ortak ediyorlar. İmam hatiplerde böyle projelerin varlığı kalitelerini artırıyor. Bunu sürekli geliştireceğiz."

Öğrencilerden Meryem Yağmur Aktay da, küresel ısınmayla ilgili farkındalık oluşturabilmek için proje geliştirdiklerini ifade etti.

Aktay, "Amacımız küresel ısınmaya dikkat çekmek ve insanlarda farkındalık oluşturabilmektir. Öncelikle kendi okulumuzdan başlayarak projemizi yaymaya ve sonra da geliştirerek küresel ısınmaya ilişkin farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Hacer Yıldız ise, "Değerleri Kodluyorum Projesinde Türkiye 1. olduk. Projemizin amacı genç ve lise çağındaki öğrencilere değerlerimizi hatırlatmaktır. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Aziz Aslan - Güncel

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