Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da tren kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi yaralanmıştı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram (48), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Kasım'da Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Yaklaşık 200 metre trenin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Davut Bayram ile eşi Saliha (39), çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan Bayram yaralandı. Sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti.

Reyhan Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sur ilçesi Kırsal Tanoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağlar Diyarbakır Hastane Ölüm Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title