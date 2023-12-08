Diyarbakır'da tren kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram (48), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Kasım'da Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Yaklaşık 200 metre trenin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Davut Bayram ile eşi Saliha (39), çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan Bayram yaralandı. Sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti.

Reyhan Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sur ilçesi Kırsal Tanoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.