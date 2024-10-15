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Diyarbakır'da Tren Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Tren Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, hemzemin geçitte kız kardeşiyle karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Abdullah A., trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kız kardeşiyle hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı Abdullah A. (15) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi Azra ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdullah A.'ya, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Abdullah A., çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Abdullah A., buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Makinist ve yardımcısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tren seferlerinde akşama yaşanırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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