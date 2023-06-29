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Diyarbakır'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİYARBAKIR'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Aşağıkuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Ana yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile 01 AHB 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada K.K. (5) ile R.K., S.K., G.K. ile traktör sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumları ağır olan R.K., S.K. ve G.K., buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

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