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Diyarbakır'da Traktöre Arkadan Çarpan Otomobilde 6 Yaralı

Diyarbakır'da Traktöre Arkadan Çarpan Otomobilde 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir otomobil, traktöre arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 5018 plakalı otomobil, Duru Jandarma Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KP 449 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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