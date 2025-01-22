Diyarbakır'da Traktöre Arkadan Çarpan Otomobilde 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir otomobil, traktöre arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 5018 plakalı otomobil, Duru Jandarma Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KP 449 plakalı saman yüklü traktöre arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.