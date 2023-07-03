Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki Songül Turay (26) yaşamını yitirdi, iki araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, B.T. (27) ile 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.T. ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.