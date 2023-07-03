Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki Songül Turay (26) yaşamını yitirdi, iki araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, B.T. (27) ile 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.T. ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki Songül Turay (26) yaşamını yitirdi, iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, B.T. (27) ile 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan B.T. ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyarbakır Çınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title